Cyle Larin, son dönemde milli takımda attıığı gollerle adını sıkça duyurmaya başladı. 26 yaşındaki başarılı forvet Kanada'yı Katar'daki Dünya Kupası'na taşımak üzere.

Larin son maçta Kanada formasıyla ABD ağlarını sarstı ve 23 golle ülkenin en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçirirken Beşiktaş 'ta ise 1.5 sezonda 30 gol atıp en skorer isim konumunda.

Yıldız futbolcunun 2.5 milyon Euro talep etmesi, yönetim ise 1.75 milyon Euro vermesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Yönetimin Aboubakar vakası yaşanması an meselesi olurken. Kamerunlu forvet, aynı sıkıntıdan dolayı Al Nassr'a bedavaya gitmişti.



