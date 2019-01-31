Olimpik Marsilya'nın 25 yaşındaki Kamerunlu santrforu Clinton N'Jie, ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

Kiralık olarak transfer edileceği öne sürülen oyuncunun Siyah Beyazlılılar'ın kendisine yaptığı teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncuyu kiralamak için Marsilya'yla anlaşsa da N'Jie'yi ikna edemedi.

Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'a gitmesinin ardından takımında kalmayı tercih eden yıldız isim, bu sezon çıktığı 12 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler