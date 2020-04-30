Beşiktaş bu sezon hem sportif hem de mali anlamda hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle ekonomik tabloda aksilikler üst üste geldi. Kasım ayından bu yana oyuncularına ödeme yapamayan Siyah-Beyazlılar, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir sıkıntıya girdi. Eski yönetim yüzünden tüm gelirlere temlik konmasının yanı sıra, yayın gelirlerinin de olmaması problemi had safhaya çıkardı. 19 Mart günü, saat 19.03'te canlı yayında dev bir yardım kampanyası düzenlenecekti. Ancak salgın yüzünden bu proje ileri bir tarihe ertelendi. Yönetim bu kampanyadan yaklaşık 300 milyon TL'lik bir bağış hedefliyordu.

'Herkese eşit indirim...'

Tüm gelirlerinden olan Kara Kartal, UEFA'nın mali disiplin kritileri yüzünden futbol bütçesinde küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Yıllık bütçesi şu anda 56 milyon Euro olan Beşiktaş bu rakamı 35 milyon Euro'ya çekmek zorunda. Bu doğrultuda yönetim, futbolculara ödenen senelik maaşlara göre kademeli indirim düşündü. 2 milyon Euro'ya kadar yüzde 50, 3 milyon Euro'ya kadar yüzde 60 ve üstüne yüzde 70 oranını masaya koydu. Ancak UEFA buna engel oldu ve "Herkese eşit oranda indirim yapılmalı" dedi.

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Ekonomik planlar yapılacak

Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, yüzde 50 indirim fikrinde buluştu. Siyah-Beyazlı yönetim bu kararı 20 Mayıs'ta takım ile yapılacak toplantıda açıklayacak. Bu konuda tavrı net olan yönetim, indirimi kabul etmeyenler ile yola devam etmeyecek. Böylece hem bütçe düşecek hem de önümüzdeki sezonlar için daha ekonomik planlar yapılabilecek.

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Burak açıklamıştı

Beşiktaş' ta en çok kazanan isimlerden birisi olan Burak Yılmaz'ın indirimi kabul etmediği iddia edilmişti. 34 yaşındaki oyuncu ise kulübün İnstagram hesabına konuk olmuş ve henüz görüşme yapmadıklarını ancak indirime hazır olduğunu belirtmişti.

Orhan Yıldırım