Beşiktaş’ın Cenk Tosun’da rakibi Crystal Palace

Beşiktaş'ta 2014-18 sezonları arasında başarıyla görev yaptıktan sonra 23 milyon Pound karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un, Ada’daki macerası istediği gibi gitmiyor... Tecrübeli menajer Sam Allardyce’ın döneminde takıma kazandırılan Milli golcü, ‘Big Sam’ lakaplı çalıştırıcının Everton’la yollarını ayırmasının ardından gözden düşmüştü. Portekizli teknik adam Marco Silva’nın döneminde adeta kulübeye hapsolan yıldız isim, bu çalıştırıcının da gönderilmesinin ardından yine beklediğini bulamadı!

6 aylık için izin aldı

Everton’ın Carlo Ancelotti’yle el sıkışması sonrasında İtalyan hocanın yönetimindeki 3 maçta 1 dakika bile süre alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester City maçının ardından gemileri yaktı.

Haziran’da başlayacak Euro 2020’ye tam olarak hazır gitmek isteyen ve bundan dolayı düzenli olarak forma giymesi gerektiğini belirten Cenk Tosun, ayrılık kararını Everton’a iletti. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk’in, 6 aylık kiralık gitme konusunda Maviler’den izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alan yıldız golcüye, Beşiktaş ve Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın talip olduğu bildirildi.

Roy Hodgson yeşil ışık yaktı

Cenk’i Everton’a transfer olmadan önce de isteyen Palace’ın, şu andaki menajeri Roy Hodgson’ın da tecrübeli isme yeşil ışık yakmasının ardından temasların başladığı kaydedildi. İngiltere’deki yaşamından dolayı memnun olan Cenk’in, geleceğiyle ilgili olarak kararını, bu 2 kulüp arasından yapması bekleniyor.