Beşiktaş , Ankaragücü'nde parlayan ve daha sonra da transfer edilen Tyler Boyd ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı takımın yıldız isme ödeyeceği rakam belli oldu.

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ORTA SAHAYA YILDIZ OYUNCU HAMLESİ

Beşiktaş’ta ikinci kez göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş ara transferde kadroyu hem defansif hem de ofansif yönden güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Savunmaya bir stoper takviyesi planlayan Güneş’in önceliğinin ise merkez orta saha olduğu belirlendi.

Yardımcılarıyla birlikte analizlerini sürdüren siyah-beyazlı hocanın ilk planda orta sahaya asist ve skor katkısı yapabilen deneyimli bir futbolcu istediği öğrenildi.

KİRALIK VERİLDİ

Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı.

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Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 gol attı. Siyah-Beyazlılar daha sonra futbolcuyu Sivasspor 'a kiraladı. 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunu 1 golle bitirdi.

2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

Kiralık oynadığı Ankaragücü’nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares’ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş’ta kendini bir türlü kanıtlayamadı.

Önce Demir Grup Sivasspor, sonrasında ise Çaykur Rizespor’a kiralık gönderilen ABD’li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi. Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd’un kontratı bu sezon sonunda bitecekti.





A takım listesine yazılmadığı için çalışma özgürlüğünün elinden aldığına inanan Tyler Boyd’un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirildi. Bu işlem, TFF’nin internet sitesine de yansıdı. Ancak Beşiktaş Kulübü fesih işlemiyle ilgili KAP’a henüz bir bildirim göndermedi.





92 MİLYON LİRA

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Tyler Boyd'un iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon euro ödeme yapacak. 35 maçta 4 gol atan futbolcunun bonservisiyle maliyeti 4.8 milyon euro olacak. Boyd, bugünkü kur ile yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak. (Skorer)