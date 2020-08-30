Beşiktaş'ın bugünkü idmanında son durum

Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Beşiktaş, gerçekleştirdiği antrenmanla bugünkü çalışmalarını sürdürdü.

30 Ağustos 2020, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın bugünkü idmanında son durum

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı. Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

İSTANBUL (AA)

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