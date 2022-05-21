Süper Lig 'de bu sezon istediğini elde edemeyen Beşiktaş 'ta başarılı oyuncu Josef de Souza, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, sezonun değerlendirmesini yaptı. Brezilyalı futbolcu taraftarlara teşekkür de etti.

İşte Josef'in yaptığı paylaşımdaki açıklaması:

Sezon sona erdi. Maalesef takım olarak çok iyi geçen bir sezonun ardından başladığımız bu sezon takım halinde en kötü sezonumuz olarak noktalandı.

Bu yıl çok şey öğrendim. Hedeflere ulaşmanın tek yolunun çok büyük fedakarlık göstermek olduğunu öğrendim. Bir takımı şampiyon yapan en önemli etmenlerden birinin alçakgönüllülük olduğunu öğrenirken, aynı zamanda kendini yukarıda görmenin de şampiyon bir takımı mağlup bir takım haline getirdiğini öğrendim.

Gelecek sezon en temel hedefimiz bu yılki hatalarımızdan ders almak olmalı. Tüm bunların yanında harika bir sezon geçiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Stadımıza gelip bizi her zaman desteklediler. Her zaman Beşiktaş taraftarıyla ilgili çok güzel şeyler duymuştum ama bugün gördüm ki sizler bu kulübün en büyük mirasısınız.

2022/2023 sezonunda görüşmek üzere...