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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah - beyazlı kulübün güncel borcu açıklandı.

03 Aralık 2022, Cumartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş 'ta 2022 yılının son olağan divan kurulu toplantısına, Vodafone Park Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlandı. 

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Divan kurulu faaliyetlerinin okunmasının ardından Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk açılış konuşmasını yaptı.

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Yamantürk'ün ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün net borcunu açıkladı.

Denetleme Kurulu'nun raporlarına göre Beşiktaş'ın güncel borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.

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Divan Kurulu toplantısı yönetim faaliyetlerinin açıklanmasından sonra Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla devam edecek. (DHA)


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