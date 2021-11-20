Beşiktaş Kulübü, 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısında

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Daha önce divan kurulu toplantısında yer alacağını açıklayan eski başkan Fikret Orman da toplantıya katıldı.

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, divan kurulu toplantısının başlamasının ardından, toplantıya katıldı. Başkanlık yaptığı 7.5 yıllık dönemin ardından görevini bırakan Fikret Orman, 2 yıllık aranın ardından ilk kez divan kurulunda yer aldı.

Beşiktaş’ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta yapılıyor. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ta denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu söyledi.