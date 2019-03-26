Beşiktaş’ın Bolu’da kiraladığı otelin tadilat çalışmaları başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın yaz kamplarını gerçekleştireceği Gerede Esentepe Oteli’nin tadilat çalışmaları, Başkanımız Fikret Orman’ın katıldığı törenle başladı." ifadeleri yer aldı.

Törene, Beşiktaşlı yöneticiler Deniz Atalay ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da katıldı.

Temmuz ayında hizmete hazır hale gelmesi planlanan Gerede Esentepe Oteli’nde futbol takımının yaz kamplarını gerçekleştireceği belirtildi.

Öte yandan Başkan Orman, tören öncesinde 17 yıldır Beşiktaş futbol takımının maç sonuçlarını defterine not eden ve en büyük hayali kendisi ile tanışmak olan siyah-beyazlı takımın bir taraftarı olan İsmail Öztürk ile bir araya geldi.