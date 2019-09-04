Beşiktaş’ın Bolu’nun Gerede ilçesinde kiraladığı ve bir süredir yenileme çalışmaları süren otel ve futbol sahaları hazır hale geldi. Esentepe mevkiinde bulunan doğa ile iç içe otel ve futbol sahalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çok sayıda taraftar, yönetici ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Kış kampları hep beraber gayet güzel Antalya’da çözülüyor. Orada bine yakın takım kamp yapıyor. Dünyanın her tarafından geliyorlar ama kış kamplarını olduğu gibi, yaz kamplarını da artık burada yapmak, hem ülkemiz hem bölgemiz, hem de tanıtım açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon kampımızı burada yapacağız. Bir tek basketbol, futbol takımlarımız değil, bütün takımlarımız buraya gelecektir” dedi.

Kasapoğlu: Başarılara imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada, “Ülke olarak son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımız’ın vizyonuyla, kararlılığıyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik. Devrim niteliğinde pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Stadyumlarımızla, kalitesiyle, modernliğiyle, salonlarımızla, havuzlarımızla, açık ve kapalı kortlarımızla ülkemiz tesis açısından dört dörtlük tesis envanterine sahip. İnşallah bundan sonraki süreçte de tesislerimizi insanlarımızla daha çok doldurarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, spor yapan bir toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’ın Bolu’daki tesislerinin açılış töreninin ardından kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. İlk olarak takımda önemli değişiklikler yaptığını söyleyen Orman, “Takımın ortalaması ortalama 4 yaş, takım maliyetini de yaklaşık olarak 20-25 milyon Euro aşağı çekmiş vaziyetteyiz. genç oyuncuları ve hedefi olan oyuncuları aldık. İyi bir transfer dönemi geçirdik. 7 tane oyuncu aldık” diye konuştu.

İşte Orman’ın diğer sözleri;

‘Dizlerinde kronik sakatlık...’

“Aboubakar’ı düşünmedik değil. Dizlerinde kronik sakatlıkları vardı. MR’larını istedik, göndermedi. Porto ile temesa geçtik. Orada 2.9 milyon Euro gibi bir ücret alıyormuş, Porto ‘900 bin Euro’sunu öderiz’ dedi, ‘Tamam’ dedik. Aboubakar da gelmek için ‘500 bin Euro daha fazla isterim’ dedi. Biz de ‘Dizleri ile ilgili sakatlık süreci 1 ayı geçerse ücret ödemeyiz’ dedik, onu da kabul etmedi. Niyet ettik ama oluşan şartlar ve oyuncunun Beşiktaş’a bakışı olmasını mümkün kılmadı.”

‘Hepsi yalan!’

Fikret Orman: “Quaresma, geçen sezon devre arası Serdal Adalı başkanımızın evine gitmiş. İstanbul’da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ifade etmiş. Herhalde Arabistan’dan teklifler vardı. Biz de ‘yardımcı oluruz’ dedik. O teklif sonuçlanmayınca kalma kararı verdi. Kalma kararı vermeden önce alacakları için bir ihtarname yollamıştı, onu ödemiştik. Ardından yaşanan süreçte birkaç kez daha yolladı. Onları da ödedik. Kamp başlamadan kulüp bulmasını gerektiğini ifade ettik. Fakat hiçbir arayış içinde olmadı. Beşiktaş taraftarı bilsin ki biz öyle ‘son gün git’ demedik. Hepsi yalan! 6 ay evvel ilk önce onun talebiyle başlayan sonra devam eden süreçti.”