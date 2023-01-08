Şenol Güneş yönetiminde Siyah-Beyazlı ekibin hücum oyuncuları, önemli bir çıkış gösterdi. Özellikle ileri uçta forma giyen isimler, skora verdikleri katkılar ile birlikte alınan puanlarda başrolü oynadılar. Wout Weghorst ve Cenk Tosun, dün de yine formundaydı. Son 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Weghorst, Kasımpaşa mücadelesinde takımının ikinci golünü kaydetti. Son 8 golünün 5'ini iç sahada atan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, oynadığı futbolla da alkış aldı. Diğer yandan ise Cenk Tosun, hareketli görüntüsü ile Lacivert-Beyazlı ekibin hücum oyuncularını bir hayli zorladı.





Cenk, Larin'i yakaladı

İstekli futboluyla galibiyette önemli bir rol oynayan Cenk, son 5 maçta 3 gol ve bir asistlik katkı vermişti. 31 yaşındaki golcü, Kasımpaşa mücadelesinde perdeyi açtı. Öte yandan milli futbolcu, kariyeri adına da önemli bir rekora imza attı. Cenk, Vodafone Park'ta oynanan Süper Lig maçlarında 23. gol sevincini yaşadı. Yıldız oyuncu, böylece Cyle Larin'i yakaladı.

Redmond göz doldurdu

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southmapton'dan gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Kasımpaşa maçında ise sağ kanatta görev yapması beklenen İngiliz futbolcu, sahada serbest bir şekilde oynadı. Forvet arkasına yakın olan 28 yaşındaki yıldız, güzel oyununu bir de asistle süsledi.

Atiba özür diledi

Beşiktaş 'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 62. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Kanadalı futbolcu, sahaya girdikten birkaç dakika sonra top kaptırdı. Atiba'nın yaptığı bu hata golle sonuçlandı. 39 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu hatasından ötürü takım arkadaşlarından özür diledi.



