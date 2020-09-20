2018-2019 sezonunda rakibini 3-2'lik skorla deviren Güney ekibi, geçen sezon da bu stattan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Antalyaspor iki karşılaşmada da skor üstünlüklerini alıp kazanmıştı.

Tuna’dan 2’de 2

Dün gece oynanan karşılaşmada ise devreyi geride kapatan taraf Kırmızı- Beyazlılar'dı. İkinci yarıda kalesinde tehlikeler yaşasa da 85'te Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle beraberliği kurtardı. Bir dönem Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna da Antalya’nın başında çıktığı iki deplasmanda da eski takımına karşı kaybetmedi. Tuna geçen sezon bu statta 2-1 kazanmıştı. Genç hoca o maçtan önceki 4 mücadelede ise Kartal’a yenilmişti.







