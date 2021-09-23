Sezona 3 kulvarda da başarı hedefiyle giren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda derinliği yüksek bir kadro kurmuştu. Ancak son haftalarda peş peşe gelen sakatlıklar sonrasında Kara Kartal adeta kâbus yaşadı. Sakatlıkları devam eden; Domagoj Vida, Necip Uysal, Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Kevin N’Koudou’ya ek olarak önceki günkü Adana Demirspor mücadelesinin ardından 3 oyuncu daha eklendi. 90 dakikayı sarı kartla tamamlayan Valentin Rosier, soyunma odası tünelinde yaşanan kargaşa da ikinci sarıyı da görünce yarınki Altay mücadelesinde cezalı duruma düştü. Ek olarak Rachid Ghezzal ve takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de dizindeki problem sebebiyle yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Genç takımdan takviye olacak

Beşiktaş ’ta hafif sakatlıkları bulunan Welinton Souza ve AtibaHutchinson’ın ise durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından 8’i kesin olmak üzere toplamda 10 oyuncusundan yararlanamama durumu olan Siyah-Beyazlılar’ın mevcut durumda 2’si kaleci olmak üzere toplamda 15 sağlam oyuncusu kaldı. Teknik ekibin, eksikler sebebiyle Altay mücadelesi kadrosuna genç takımdan Serdar Saatçi ve birkaç ismi daha Altay deplasmanına götürmesi bekleniyor.