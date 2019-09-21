Avrupa Ligi’nde Slovakya’nın Bratislava takımına deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta gözler, Başakşehir maçına çevrildi.

Siyah-Beyazlı takım, bu mücadelenin hazırlıklarına dün Slovakya’da başladı. Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ruiz, çalışmada yer almadı.

Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi.

İdmanın ardından takım, İstanbul’a döndü.



