Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı’ya güven beyanında bulundu.hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta savunmanın durumu içler acısı. Bu bölgeye çok sayıda transfer yapılmasına rağmen cezalar ve sakatlıklar Abdullah Avcı’yı sıkıntıya sokuyor. Başakşehir maçı öncesi Vida cezalı, Roco sakat. Victor Ruiz’in de sakatlığı sebebiyle 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Elneny ise cezalı oyuncular kervanına katılanlardan. Avcı’nın bu bölgede Necip, Dorukhan ve Atiba üçlüsünden yararlanması, bu oyunculardan ikisine savunma ağırlıklı görev vermesi bekleniyor. Burak ve Oğuzhan’ın ise durumu iyi. (Akşam)