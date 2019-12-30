Beşiktaş’ın Balotelli ısrarı sürüyor

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın Balotelli transferini imza aşamasına getirmeye yaklaştığı belirtildi.

30 Aralık 2019, Pazartesi 06:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın Balotelli ısrarı sürüyor

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, Ocak ayında takıma yeni bir forvet kazandırmak için geçtiğimiz hafta düğmeye basmıştı. Tecrübeli yönetici, İtalya Serie A ekibi Brescia’yla yol ayrımında bulunan Mario Balotelli’yi transfer etmek için çalışma başlatmıştı.

Kulübün Futbol Direktörü Ali Naibi’yi İtalya’ya gönderip hem oyuncu hem de menajeriyle görüştüren Torunoğulları’nın, transferi imza aşamasına getirmeye yaklaştığı kaydedildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Cenk Tosun ısrarı sonrasında görüşmeleri yavaşlatan Torunoğulları, finalde Başkan’la görüşüp nihai sonuca bakacak.

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