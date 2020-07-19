2013 ile 2015 yılları arasında Süper Lig’de Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic, her sezona fırtına gibi başlıyordu. Ancak 51 yaşındaki deneyimli teknik adam, ligin sonunu ise bir türlü getiremeyip şampiyonlukları kaptırıyordu. Hırvat çalıştırıcı, bu sezon da İngiltere Championship ekiplerinden West Brom ile Premier Lig’e çıkma mücadelesi vermek adına sezona başladı. Bilic’in öğrencileri, muhteşem bir dönem geçirirken, son haftalarda ise işler istediği gibi gitmedi. 41. hafta sonunda Leeds United’ın 2 puan önünde yer alan Lacivert-Beyazlılar, son 3 maçta ise yokları oynadı.

3 maçta 1 puan!

West Brom, bu süreçte 1 puan alırken, Leeds ise 3’te 3 yaptı. Liderliği kaybeden Bilic, şimdi de doğrudan Premier Lig’e çıkma şansını yitirebilir. Eğer Hırvat teknik adamın ekibi, son haftada QPR’ye takılır, takipçisi Brentford ise Barnsley karşısında kazanırsa West Brom, üst lige yükselebilmek için Play-Off oynamak zorunda kalacak.