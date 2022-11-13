Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçta Ümraniyespor’u farklı mağlup ederken ikinci sınavında Galatasaray deplasmanından eli boş ayrılan Beşiktaş bugün evinde Antalyaspor’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

YILDIZ FUTBOLCU SAKATLANDI

Kartal'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adalesinde ağrı olduğu ve bu nedenle forma giyemeyeceği öğrenildi. Saiss, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan ülkesi Fas Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı. Sakatlığının ciddi olmadığı, Dünya Kupası'nda da mücadele edeceği için tedbir amaçlı Antalyaspor maçı kadrosuna yer almadığı gelen bilgiler arasında...Daha önce de aynı bölgede sakatlık yaşayan Saiss, Trabzonspor ve Hatayspor mücadelelerinde forma giyememişti.

NWAKAEME BOMBASI

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha 'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş alan yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

ARABİSTAN'DA MUTLU DEĞİL

Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Tecrübeli futbolcunun yeni macerası olan Al Fayha'da mutlu olmadığı bu nedenle siyah beyazlı kulübün teklifini değerlendirmeye alacağı gelen bilgiler arasında...









GHEZZAL SONRASI TRANSFER KARARI

Beşiktaş'ta mevcut kanat futbolcularının performansını henüz yeterli bulmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal sonrası savunmaya yönelik takviyeler dışında hızlı bir kanat oyuncusu transferi düşündüğü ifade edildi. Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ı şu an için iyi seviyede görmeyen teknik ekibin, Ghezzal kaybına da bu nedenle çok üzüldüğü kaydedildi.

EN KRİTİK MAÇ

Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Kartal zorlu karşılaşmayı kazanarak, Dünya Kupası için Süper Lig’e verilecek 1,5 aylık araya moralli girmeyi hedefliyor. Antalyaspor’un geçen hafta evinde Fatih Karagümrük’ü 2-0 geriden gelerek 4-2 yendiği maçı yardımcılarına izleten Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı hoca, Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kazanan Antalyaspor’un formda ve güçlü bir takım olduğunun altını çizdi. Dünya Kupası öncesinde son derece kritik bir müsabakaya çıkacaklarına vurgu yapan Şenol Güneş, kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

HEDEFİ BELİRLEDİ

Deneyimli teknik adamın, “Antalyaspor şu an ligin en formda ve güçlü ekiplerinden biri. Doksan dakika boyunca kazanma arzumuzu takım halinde sahaya yansıtmamız lazım. Savunmada çok daha dikkatli olmalıyız ve rakibe fırsat vermemeliyiz. Orta saha ve hücumda da çok çalışkan ve becerili olmalıyız. Bu maç bizim ligdeki hedefimizi ve rotamızı çizecek bir karşılaşma olacak. Kazanırsak çok daha güçlü ve iddialı şekilde yola devam ederiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. (Skorer)





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