Beşiktaş'ın Antakya kadrosu açıklandı! Kagawa...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Cezalı olan Burak ve Quaresma kadroda yer almazken Japon yıdız Kagawa, kadroya dahil edildi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Antakya kadrosu açıklandı! Kagawa...

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa da kadroda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven

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