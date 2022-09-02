Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (2 Eylül) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.