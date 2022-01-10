Süper Kupa’da oyuna girip kısa süredeki performansıyla beğeni kazanan Emirhan İlkhan, dün akşam da sahnedeydi. Süper Lig ’in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş ’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, ilk 11’de forma şansı buldu. Maçın başında kafa vuruşu direğe takılan Emirhan, ayrıca takımının penaltı kazanmasında da başrolü oynadı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rize deplasmanında da oyunuyla kendisinden beklenen katkıdan fazlasını verdi ve 60. dakikada attığı şık golle Beşiktaş’ı 2- 1 öne geçirdi. Emirhan İlkhan (17 yaş 165 gün), bu sayıyla Batuhan Karadeniz’den (17 yaş 222 gün) bu yana Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Tebrikleri topladı

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş’a verilen taç atışında hakem Alper Ulusoy’u uyaran Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirtip taç atışının rakibine verilmesini sağladı. Bu hareketinden sonra eski Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül de genç rakibini tebrik etti. Siyah-Beyazlılar’ın alt yapısından yetişen Emirhan, Beşiktaş’ın U16 ve U19 takımlarında bu sezon U19 Süper Lig’de 10, UEFA Gençlik Ligi’nde 7 maçta görev aldı. U19 Süper Lig’de 7 gol atan genç oyuncu, Gençlik Ligi’nde ise 7 gol, 2 asiste imza attı.

Genç takımdan 6 futbolcu

A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş’ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor’a karşı Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçı, dün akşamki karşılaşmada sonradan şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş’ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.