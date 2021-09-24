Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti. Siyah-Beyazlı futbolcuların gösterdiği performans da eleştirilerin sebebi oldu.

Beşiktaş, sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması nedeniyle İzmir'e ideal kadrosundan oldukça eksik gitmişti. İkinci yarıda Güven'in golüyle öne geçen Kara Kartal, farkı açacak pozisyonları da bulmasına rağmen değerlendiremedi ve basit hatalar yüzünden iki gol yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. mağlubiyetin yanı sıra futbolcuların gösterdiği performans da taraftarları hiç memnun etmedi.

N'Sakala golü yedirdi

Rosier'in cezası nedeniyle sağ bek pozisyonunda oynayan N'Sakala, yaptığı top kaybı ve pas hatalarıyla gecenin kötü performans gösteren futbolcularındandı. Kongolu futbolcu topu kaptırarak Kappel'in golüne neden oldu.

Gökhan saç baş yoldurttu!

Gecenin açık ara en kötü performans sergileyeni ise Gökhan Töre'ydi. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın ile sezon sonuna doğru performansını artırmış ve attığı gollerle şampiyonluğa katkıda bulunmuştu ancak Gökhan yeni sezona hiç de iyi başlamadı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımda yer alamayan Gökhan, Altay maçında da yokları oynadı. 75 dakika sahada kalan Töre, maçı %36 pas isabet oranı, 14 pas hatası ve 19 top kaybıyla tamamladı ve taraftarın tepkisinden nasibini aldı.

Orta saha hayalet gibi

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih ve tecrübeli futbolcusu Oğuzhan da Altay maçına ilk 11'de başlamıştı. Oğuzhan oyundan sakatlanıp çıkana kadar ön tarafta belli işleri yapmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Salih Uçan ise maç boyunca neredeyse olumlu tek bir harekette bulunmadı. Orta sahada deyim yerindeyse hayalet gibi gezen Salih, maçın kötülerindendi.

Kenan'ı gol atma sevdası bitirdi

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon transfer ettiği bir diğer oyuncu Kenan ise maça forvet bölgesinde başladı. 90 dakika boyunca mücadele eden Kenan, gol pozisyonlarını ise cömertçe harcadı. İkinci yarıda kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda golü yapamamasının ardından Beşiktaş ikinci golden olurken kalesinde de golü gördü.

Atiba, Rıdvan, Josef ve Serdar'a alkış

Siyah-Beyazlılar'da kötü performans sergileyenlerin yanı sıra taraftardan tam not alan futbolcular da vardı.

Beşiktaş ile 300. maçına çıkan Atiba, Stoper bölgesinde gösterdiği mücadele ile tam puan aldı. Orta alanda ise Josef takımı ayakta tutanlardandı. Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkan alt yapıdan yetişen Serdar Saatçı ise yerinde müdahaleleri ve performansı ile taraftarı sevindirdi. Bir diğer alt yapıdan yetişen Rıdvan da hem savunmada hem de hücuma çıkışlarda takımı adına etkili olanlardandı.

Bora Aslan/Fanatik.com.tr