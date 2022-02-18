Beşiktaş 'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, siyah-beyazlıların Aleksander Sörloth ısrarı artarak devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre Norveçli golcünün Türkiye'ye gelmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor 'da olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi bu transfer için tüm şartları zorlamaya devam ediyor.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Norveçli golcü Leipzig'de satıldıktan sonra Real Sociedad'a kiralanmıştı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Alman Bild gazetesine konuşan Sociedad Sportif Direktörü Olabe; satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediklerini ima eden açıklamalarda bulundu. Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine Leipzig ile temasa geçerek ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Alman ekibi bu teklife soğuk yaklaşınca siyah-beyazlıların bu kez de uygun bir rakama bonservisini almayı ve bir sonraki satıştan pay vermeyi teklif etti. Leipzig yönetimi bu konuyu düşünmek için süre istedi.

86 GOL, 38 ASiST YAPTI

Alexander Sörloth, profesyonel kulüp kariyerinde 263 resmi maçta şans buldu. Bu periyotta 86 gol atan, 38 de asist yapan Norveçli yıldız toplam 124 gole direkt olarak katkı sağladı. Sörloth, Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol atarken, 11 de asist yapmıştı.

Sörloth, Sociedad formasıyla 27 maçta sadece 5 gol attı. La Liga'da bu sezon oynadığı 18 karşılaşmanın hiç birinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Norveçli yıldız son golünü 19 Ocak'ta A. Madrid ile oynanan kupa maçında kaydetti.