UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

Beşiktaş 'ta Ajax maçı öncesi Vida, Welinton, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Alex Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Salih Uçan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın Altay maçından sonra Batshuayi, Larin, Rosier ve Necip'in Ajax maçında oynayabilme ihtimali olduğunu söyledi.

A Spor'un haberine göre; Adalesinde ağrı hisseden Atiba’nın Ajax maçında oynaması zor görünüyor. Dizine darbe alan Salih Uçan’ın da yarın MR’ı çekileceği ve Ajax maçında oynayıp oynamayacağı MR’dan sonra belli olacağı öğrenildi. Adalesinden sakatlık yaşayan Oğuzhan'ın ise ağrısının çok olduğu ve Ajax karşısında oynamasını zor olduğu iddia edildi.



