Hazırlayan: Aslıhan Çil

Yeni sezona Abdullah Avcı’nın yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, ilk haftalarda alınan sonuçlarla beklentilerin gerisinde kalmıştı. 6 haftalık periyotta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Kara Kartal, altı mücadelenin sonunda 5 puanla 16. sıraya gerilemişti. Yaşanan büyük düşüş sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı’yı istifaya davet etmiş, deneyimli çalıştırıcı ise camiadan başarı için zaman istemişti. Kartal’da yönetim değişikliği sonrasında mali sorunların çözülmesi ve takımın yeni taktiğe alışması sonrasında Beşiktaş’ın çıkışı başladı...

Sadece Sivasspor kaldı

Ligde 7. haftada lider Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 devirerek çıkışa başlayan Siyah- Beyazlılar, ardından Ankaragücü karşısından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ancak yükseliş bu mücadelenin ardından tam gaz devam etti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri; derbide Galatasaray’ı 1-0 yenip başladığı periyotta, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve son olarak da önceki akşam Kasımpaşa’yı devirip 14 hafta sonunda puanını 27’ye yükseltti. Bu çıkışla lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde ikinci konuma yerleşen Beşiktaş, 6’da 6 yapıp taraftarını mest etti.

Camiaya verdiği sözü tuttu

Sezon başındaki düşüşü geride bırakan Abdullah Avcı, camiaya verdiği sözü tuttu... Tecrübeli teknik adam, kısa süreli düşüşün ardından takımını toparladı ve zirve yarışında en iddialı ekiplerin arasına soktu. Ligde ilk yarının bitimine 3 hafta kala gözünü zirveye diken Abdullah Avcı, ilk olarak pazar günü Yeni Malatya’yı yenmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, lider Sivasspor’un 2 haftayı da puan kaybıyla kapatması halinde 16. haftada Fenerbahçe’yle oynayacakları derbide zirveyi ele geçirip ilk yarıyı zirvede tamamlamayı amaçlıyor.