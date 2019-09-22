Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona başlayan ve transfere 16 milyon euro harcayan Beşiktaş, yenilerden verim alamadı. Yeni sezonda 5 resmi karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar’da, stoper Victor Ruiz, Gazişehir ve Slovan Bratislava maçında yaptığı hatalarla dikkat çekerken Mohamed Elneny, ilk kez çıktığı Gaziantep deplasmanında sorumsuzca kırmızı kart gördü. Sağ bek Douglas ile sol bek Rebocho da buldukları şansları iyi değerlendiremezken hücum hattında da tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçen sezon A.Gücü’nde çok başarılı bir dönem geçiren ve ligimizi yakından tanıyan ABD’li Tyler Boyd, Gazişehir karşısında kulübede başlarken Slovan Bratislava maçında kadroya bile alınmadı.

RAKİPLERİN DURUMU İYİ

Yine yenilerden Diaby ve N’Koudou da beklenen performansı sergileyemezken sadece N’Koudou Slovan Bratislava maçında açtığı ortayla rakibinin kendi kalesine attığı golü hazırladı. Galatasaray’da yenilerden Ryan Babel 2 gol, Adem Büyük ve Radamel Falcao da 1 gollük katkı yaparken, Nzonzi ile Seri 1 asist üretti. Fenerbahçe’nin yenileri Vedat Muriç, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues takımlarına skor katkısı vermeyi başardı. Trabzonspor’da ise Alexander Sörloth 4 gol atarken Yusuf Sarı 1 asist üretti. (Akşam)