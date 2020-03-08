Beşiktaş’ın 37’lik delikanlısı Atiba!

Beşiktaş’ta bu sezonun ilk yarısında Elneny ile oynamaya başladıklarında ’iki altı numara ile oynanmaz’ eleştirilerini, ataklara verdiği katkı ile tersine çeviren Atiba, böylece hücumcu kimliğini de ortaya çıkarma fırsatı yakaladı. Bu sezon 22 maçta 4 gol 5 asiste yapan Kanadalı futbolcu, şimdiden Beşiktaş’taki 7 sezonun en yüksek hücum grafiğine ulaştı.

İlk yarının son maçı olan Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol 3 asist yaparak adeta tek başına maçı alan Atiba, Rizespor maçındaki asisti ve önceki akşamki maçta yaptırdığı penaltıyla da doğrudan 9 puana katkı sağlamış oldu. Başarılı isim, ek olarak yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele kazanmayla oynayarak göz kamaştırdı.

Yaşının 37 olmasına aldırış etmeden temposunu koruyan, hatta daha da artıran Atiba, taraftarların da en çok sevdiği futbolcu konumunda.

Sözleşmesi uzatılacak

Atiba’nın Beşiktaş kariyerinde ise Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 245 maçı bulunuyor. Orta sahada ilk 6 sezonda defansif ağırlıklı oynamasına rağmen kart görme konusunda da hassas olan Atiba’nın, 7 sezonda sadece 14 sarı kartı ve 2 tane de çift sarıdan kırmızı kartı bulunuyor. Kanadalı futbolcu 2 sezonu ise ligde hiç kart görmeden tamamlamayı başardı.

Beşiktaş’ta yönetim de Atiba’nın saygı duyulacak bu performansını 1 sezon daha göstermesini istiyor ve sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.