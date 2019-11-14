Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma, orta saha ve forveti 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlıyor. Gelenlerden en az ikisi yabancı olacak. Siyah-beyazlılar, bu nedenle öncelikle kontenjan sorununu çözmeyi hedefliyor. Yaz döneminden bu yana takımla çalışmalara devam eden Ajdin Hasic, devre arasında resmi imzayı atacak ve 14. yabancı sıfatıyla kadroya katılacak. Diğer takviyeler için de kendilerinden beklenen performansın uzağında kalan Jeremain Lens ve Enzo Roco gözden çıkarıldı. Yönetim bu iki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirerek hem kontenjan sorununu çözecek hem de yüksek maliyetten kurtulacak.

Kaynak: Sabah