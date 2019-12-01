Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan 7. hafta karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Aygaz’ı 23-20 mağlup etti.

Ligde iç sahada son yenilgisini 6 Ekim 2012’de Ankara İl Özel İdare karşısında alan siyah-beyazlılar, aradan geçen 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç kaybetmemişti.

Beykoz Belediyespor karşısında iç sahadaki 110 maçlık serisini kaybeden siyah-beyazlılar, ligde de 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı. Beşiktaş Aygaz, geçen hafta da deplasmanda Spor Toto’ya yenilmişti.