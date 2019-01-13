Beşiktaş'ı yıkan isim olan Rashad Muhammed Erzurumspor'da

Erzurumspor, 25 yaşındaki Fransız forvet Rashad Muhammed'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübe imza atacağını açıkladı. Rashad Muhammed, Sarpsborg-Beşiktaş maçının 1. dakikasında golü kaydetmeyi başarmıştı.

13 Ocak 2019, Pazar 23:19
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Beşiktaş'ı yıkan isim olan Rashad Muhammed Erzurumspor'da

BB Erzurumspor, Fransa ekibi Sarpsborg 08 FF’de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı. Rashad Muhammed, Sarpsborg-Beşiktaş maçının 1. dakikasında golü kaydetmeyi başarmıştı.

BB Erzurumspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Rashad Muhammed yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak” denildi. 


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