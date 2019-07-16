Fikret Orman, Shinji Kagawa hakkında "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya'da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder" demişti.

Devre arasında sürpriz bir şekilde kiralık olarak Beşiktaş’a imza atan Japon futbolcu Shinji Kagawa, maç eksiği nedeniyle beklenen katkıyı veremezken yine de attığı goller ve zaman zaman gösterdiği parıltılı performanslarla büyük bir etki bıraktı.

Sezon sonunda takımdan ayrılan Kagawa, bonservisinin bulunduğu Dortmund’a dönen ancak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki dünya yıldızı, yol ayrımına gelen bir başka yıldız isim Andre Schürrle ile birlikte sarı-siyahlıların ABD kampı kadrosuna dahil edilmedi.

İki oyuncunun da kulüp arayışları sürerken akıllara Fikret Orman’ın sezon sonunda Kagawa hakkında yaptığı açıklama geldi. Orman yıldız oyuncu için, “Kagawa’yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya’da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder.” ifadelerini kullanmıştı.(Skor)