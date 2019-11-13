Beşiktaş’ı savunması uçurdu

Kartal, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekiyor... Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan Siyah-Beyazlılar, bunu da artıya çevirmeyi başardı.

Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1’e çıkardı. Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yiyen ve Gençlerbirliği ile ligin en kötü savunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta en iyi savunma yapan takım oldu.