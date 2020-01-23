Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası’na damga vurdu. TFF 1. Lig ekibi, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş’ı iki maçta da 3-2’lik skorla yenerek çeyrek finale kaldı. İlk maçta olduğu gibi rövanşa da da rotasyon yaparak çıkan teknik direktör Erkan Sözeri, ilk 11’de 5 yedek ismi sahaya sürdü. 30. saniyede Oltan ile öne geçen Dadaşlar, 33’te Diaby ve 64’te gelen Burak Yılmaz’ın golleriyle elenme tehlikesiyle karşı kaşıya kalsa da çabuk reaksiyon verdi.

5 dakikada tur...

2-1’lik skorda Beşiktaş çeyrek final biletini alacaktı, Dadaşlar buna izin vermedi. 67’de Sissoko füzesiyle maça denge getirdi. 72’de ise açılışı yapan Oltan skoru belirledi, Dadaşlar kupada ilk kez son 8 takım arasına kaldı. Bitiş düdüğünden sonra Erzurumlu oyuncuların ve teknik ekibin sevinci görülmeye değerdi. Mavi-Beyazlılar’ın coşkusu soyunma odasında da sürdü, oyuncular teknik direktörleri Erkan Sözeri’yi havalara atarak büyük zaferlerini doyasıya yaşadı.