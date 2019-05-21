Beşiktaş’ı derbiler yaktı

Bu sezon şampiyonluk yarışına uzak kalan Beşiktaş’ı büyük maçlar yaktı. Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda yalnızca 1 kez galip gelebildi.

Toplam 6 derbiye çıkan Beşiktaş, 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı, 12 puan yitirdi. Evinde bir tek Galatasaray’ı 1-0’la geçen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye karşı 3-0’dan 3-3 berabere kalıp büyük şok yaşarken, Kadıköy’de de 1-0 öndeyken 1-1’lik beraberlikle yetindi.

Trabzonspor’u her iki maçta da yenemeyen Beşiktaş, evinde 2-2 berabere kalıp, deplasmanda 2-1 kaybetti. Şenol Güneş ve ekibi, Galatasaray deplasmanında da 2-0’la ezeli rakibine boyun eğdi. Öte yandan, lig ikincisi Medipol Başakşehir’e karşı ise evinde 2-1 kazanan Kartal, deplasmanda 1-0 kaybetti. Başakşehir maçları da derbilere eklendiğinde toplam kayıp, 8 maçta 15 puan aldı ve şampiyonluk yarışında büyük hasar yaşandı.

(Milliyet)