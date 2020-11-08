Ligdeki ilk 7 maçında sadece 10 puan toplayan ve eksi 2 averajı bulunan Beşiktaş artık seri galibiyetlerle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ancak Siyah-Beyazlılar’ı, Milli aranın hemen ardından oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Yaklaşık 2 hafta sürecek olan ara sonrasında Kara Kartal’ın ilk rakibi son şampiyon Başakşehir olacak.

Rüzgarı arkasına alarak...

Bu maçın ardından Beşiktaş derbide sezonun en flaş takımı Fenerbahçe’yle kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar dev karşılaşma sonrasında ise üst sıraları zorlayan Kasımpaşa’yı konuk edecek. Bu periyodun son karşılaşması ise ligin en dominant ekiplerinden Alanyaspor ile oynanacak. Kara Kartal bu süreçte rüzgarı arkasına alarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.