2021 yılının ilk altı ayını rüya gibi geçirerek çifte kupayla kapatan Beşiktaş 'ta işler sonrasında istenildiği gibi gitmedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nden puansız ayrılması Sergen hocanın istifası ve ortaya çıkan karamsar tablo camianın 2022 yılına sıkıntılı girmesine neden oldu. Lider Trabzonspor 'un 18 puan gerisinde kalarak şampiyonluk umutlarını neredeyse tüketen Beşiktaş, ligin ikinci yarısında tarihi bir geri dönüş yapması gerekiyor.

Siyah- beyazlılarda tam 15 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Pjanic, Larin, Batshuayi, Vida, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Atiba, Güven gibi ilk 11'in önemli isimlerinin geleceği belirsiz. Beşiktaş 2022-23 sezonunda ciddi bir kabuk değişimine gidecek.

Camiada yaşanan çekişmeler, tansiyonu şimdiden arttırmış durumda. 2019 Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman ve yönetiminin ibra edilmemesi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de o dönem yönetimde olması ortaya kaotik bir durum çıkartıyor.