Siyah beyazlı kulüpten hiçbir oyuncunun alacağı olmadığını ifade eden yöneticiler “Şu anda antrenmanlarda oyuncularımızın kafa yapısı ve moralleri çok iyi durumda. Hocamız sergen Yalçın da oyuncuların paralarının ödenmesi halinde sorun çıkmayacağını belirtti ve Sergen hocamızın da isteği ile tüm borçları ödedik” açıklamasında bulundular.

BAŞKAN DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAK

Takımın ligde yeni bir sayfa açtığının altını çizen siyah beyazlılar “Başkanımız önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir açıklama yapıp önemli mesajlar verecek. Beşiktaş’ın futbol dışında da çok branşı var. Onları da yaşatmak zorundayız. Bunun için yoğun çalışıyoruz” dediler.