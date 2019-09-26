Spor Toto Süper Lig’de pazar günü 6. hafta maçında Trabzonspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı, kulüpte yaşanan olağanüstü duruma rağmen oyuncuları moral olarak konunun dışında tutmaya çalışıyor.

Başkan Fikret Orman’ın önceki gün ayrılık kararını açıklamasını idmanın ardından oyuncularla birlikte öğrenen Abdullah Avcı’nın, futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, “İdari konular, bizim dışımızdaki olaylar... Pazar günü deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz Trabzonspor da bizim gibi istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Alacağımız bir galibiyet, bize sadece üç puanı değil bundan daha fazlasını katacak. Sadece bunu düşünün ve galibiyete odaklanın” uyarısında bulunduğu bildirildi.

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Başkan’ın yanına gitti...

Takıma yaptığı konuşmanın ardından önceki akşam saatlerinde Başkan Fikret Orman’ın evine giden Abdullah Avcı’nın, “Sonuçlardan dolayı böyle bir karar aldıysanız bunun sorumluluğu benim ve ekibimin... Bizim için bırakmak bir seçenekse bu seçeneği değerlendirelim” dediği öğrenildi. Ancak Başkan’ın kararının kişisel olduğunu iletip Avcı’nın Beşiktaş’la yola devam etmesini istediği belirtildi.

Orhan Yıldırım

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