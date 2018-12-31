Beşiktaş'a yıldız stoper: Medhi Benatia

Beşiktaş’ın Pepe’nin yerine takviye için düşündüğü Juventuslu yıldız Benatia, kulübü ile görüşüp transferine izin istedi. 31 yaşındaki futbolcu bonservisini bedava almaya çalışıyor.

31 Aralık 2018, Pazartesi 07:17
- A +
Beşiktaş'a yıldız stoper: Medhi Benatia

Pepe ile yollarını ayırdıktan sonra yerine alternatif isimler bakan Beşiktaş’ta Medhi Benatia ismi bir adım öne çıktı. Juventuslu oyuncu ile görüşen ve prensipte anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar “Bonservisini al, gel” talimatı verdi.

Faslı futbolcunun, Juventuslu yöneticilerle görüşerek, “Burada fazla oynama şansı bulamıyorum. Yedek kulübesinde oturmaktan sıkıldım, transferim için kolaylık sağlayın” ricasında bulundu.

İtalyan yöneticilerin bu konuyu düşünmek için süre istediği ve bu hafta içinde kararını bildireceği kaydedildi. Benetia da Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, “Juventus’un cevabını bekliyorum. Bana en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar süre verin” dedi. Juve’nin bonservisi bedava vermeye yanaşmadığı ancak satın alma opsiyonlu olarak kiralama formülüne daha sıcak baktığı belirtildi. Buna göre Benetia en az 12 maçta oynarsa, Kartal bonservisine para verecek.

Kaynak: Star

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.