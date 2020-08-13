Siyah-Beyazlılar, yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle kısa ve orta vadede kulübün nefes alabilmesi için, ‘Bırakmam Seni’ isimli bir yardım kampanyası başlatmıştı. Bağış ve SMS olarak taraftarından kulübe katkı yapmasını isteyen kulüp; yönetim, teknik ekip, futbolcular ve ünlü isimlerle geçtiğimiz pazartesi günü Kanal D ekranlarından, ‘Ödül Gecesi’ isimli bir etkinlik düzenlemiş ve kampanyadan elde edilen gelir toplamda 150 milyon TL’yi bulmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, bu etkinliğin ikincisini yapmak için çalışma başlattığı ve 9 Eylül’de bu kez TV 8 ekranlarında ikinci bir gece yapmayı planladığı bildirildi. Bu konuda eski Beşiktaş muhabiri Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalla görüşüldüğü bildirildi. Fenerbahçe için daha önce benzer projede TV 8’in kapılarını açan Acun Ilıcalı’nın, Beşiktaş’a da bu konuda hazır olduğunu ilettiği ifade edildi.

Süleyman Hatısaru