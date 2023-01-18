Beşiktaş 'ta Şenol Güneş'in takıma geçmesiyle gözle görülen bir yükseliş yaşanmış, ligde son üç maçta üç galibiyetle zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Siyah-Beyazlılar transferde de çalışmalara başlamıştı. Forvet ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, sol bek transferi için de gaza bastı. İşte haberin ayrıntıları...

MASUAKU'DA SÖZLEŞME PROBLEMİ

25 maç forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek 29 yaşındaki sol bek, 16 karşılaşmada süre aldı. Son maçlarda performansı yükselse de sözleşmesindeki ağır şartlar nedeniyle kadroda düşünülmeyen Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

UMUT YETERSİZ

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle şans vermeye başladığı Umut, ilk olarak Ümraniye maçında forma şansı bulmuş ancak deve arasında oyundan alınmıştı. Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da forma giyen tecrübeli sol bek daha sonraki son üç karşılaşmada sadece 1 dakika forma giyebildi.

GÜNEŞ ALTERNATİF ARIYOR

Umut ve Masuaku yerine yeni bir oyuncu arayışında olan teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimden bu bölgeye transfer yapılmasını istedi.

İLK HEDEF IAGO

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek oyuncusu Iago Amaral Borduchi'nin transferi için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Beşiktaş, Augsburg'un 25 yaşındaki sol beki Iago'yla ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

İLK ÖNCE KİRALIK

Siyah-beyazlıların, Brezilyalı sol beki ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamayı, sezon sonunda ise performansına göre bonservisini almayı umduğu bir anlaşma arayışında olduğu kaydedildi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabilen 1,81 boyundaki Brezilyalı oyuncunun kulübü Augsburg'la 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Internacional altyapısında başlayan ve 2017 yılında burada A takıma yükselen Iago, 2019 yazında 6,5 milyon Euro bonservis karşılığında Augsburg'a transfer oldu. Bundesliga temsilcisinde 4. sezonunu geçiren Iago Amaral Borduchi, bugüne dek forma giydiği 75 maçta 4 gol - 12 asistlik performans sergiledi, 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. (Haber Global)



