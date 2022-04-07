Bu sezon tüm kulvarlarda erkenden havlu atan Beşiktaş 'ta gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezon Michy Batshuayi ile yola devam etmeyecek olan siyah-beyazlıların hedefindeki yeni isim ise belli oldu. Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren İstanbul temsilcisinin gündemine gelen yeni isim Katar ekibi Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga oldu. Siyah-beyazlıların scout ekibi, Asya ve Güney ülkelerinde tanınan ve piyasası olan Michael Olunga'yı Ceyhun Kazancı'nın önüne koydu. 28 yaşında ve kariyerinin en olgun döneminde olduğundan bahsedildi. Fiziki özelliklerinin Süper Lig 'e çok uygun olduğunun altı çizildi.

24 MAÇTA 25 GOL ATTI

Ceyhun Kazancı'nın Michael Olunga için ilk araştırmalarını tamamladığı ve oyuncunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini öğrendiği bildirildi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak. Al-Duhail forması giyen Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi. (Yeni Asır)







