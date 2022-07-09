Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı forma şort sponsorluğu için 2+1 sezonluğuna nesine.com ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (nesine.com) arasında, profesyonel futbol A takımı forma şort sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 lira + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır."