Siyah beyazlıların gündeminde, Eskişehirspor'un orta saha oyuncusu Mehmet Özcan bulunuyor. Kırmızı siyahlılar, geride kalan sezonda çok başarıl bir sezon yapan 20 yaşındaki oyuncu için bir buçuk milyon Euro istiyor.

U 21 milli takımında da başarılı maçlar çıkaran Mehmet Özcan için siyah beyazlılar, Dorukhan Toköz formülünü düşünüyor. Geçen yaz Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan, formayı aldıktan sonra çok başarılı bir sezon geçirmiş ve Avrupa transfer borsasındaki değerini 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı.

Beşiktaş, defansif orta saha olarak oynayan Mehmet Özcan ile ilgili aynı beklentiye sahip. Bu hafta içerisinde genç futbolcunun transferiyle ilgili kulüpler düzeyinde daha sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

'Mehmet Özcan, Beşiktaş'ta yeni bir Dorukhan etkisi yaratır'

İki kulübe de çok yakın olan Beşiktaş kongre üyesi Süha Sidal, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Mehmet Özcan'ı istiyor. Transferin olabileceğini düşünüyorum. Eskişehirspor'un talebi 1.5 milyon Euro. Normal bir talep; Dorukhan'da olduğu gibi Mehmet'in de pazar değeri Beşiktaş'ta üçe dörde katlanabilir. Bence Mehmet Özcan, Beşiktaş'ta yeni bir Dorukhan etkisi yaratır. Mutlaka transfer edilmesi gereken bir oyuncu" dedi. (Ajansspor)