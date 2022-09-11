Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Üç gün önce bir takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonrasında ayağına darbe alan ve önceki günkü idmana tedbir amaçlı çıkarılmayan Wout Weghorst, kısa bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Dünkü idmanda yer alan başarılı forvet, yarın akşam Başakşehir’le oynanacak müsabakanın kadrosunda yer alabilecek.

Redmond göreve hazır

Kartal’ın son gün transferlerinden Nathan Redmond, Southampton’ın Premier Lig’deki ilk maçında forma giydi ve ardından son 5 mücadelede forma giymese de göreve hazır bir şekilde Beşiktaş’a katıldı. İngiliz kanat oyuncusu, görev verilmesi halinde yarın akşamki Başakşehir mücadelesinde forma giyebilecek.

Tayfur Bingöl ikinci yarıda...

Beşiktaş’ta forma giyebilmek için büyük fedakerlıklar yapıp transfer döneminin son gününe kadar Alanyaspor ’a baskı yapan Tayfur Bingöl, sonunda istediğini almıştı. Beşiktaş’a kiralık olarak katılan 29 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Valerien Ismael’eden forma bekliyor. Fransız hoca, Tayfur’u Başakşehir maçının ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.

Tayyip Talha’ya 11 yolu

Kara Kartal’ın transfer dönemindeki son takviyesi, Adana Demirspor’dan Tayyip Talha Sanuç olmuştu. 22 yaşındaki stoper, Demirspor ile son maçına Süper Lig’deki Hatayspor karşılaşmasında çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, takımına bir gol katkısında bulunurken performansıyla alkış aldı. Teknik direktör Valerien Ismael’in, genç oyuncuyu Başakşehir karşsında ilk 11’de değerlendirme ihtimali bulunuyor.