Beşiktaş'a Welinton şoku! Giresunspor maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ceza sınırında olan Brezilyalı savunmacı Welinton, 46. dakikada sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk iç saha maçına Alanyaspor karşısında çıkan Beşiktaş 'ta Welinton şoku yaşandı. Ligin 32. haftasında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Brezilyalı futbolcu maç öncesinde ceza sınırındaydı. Welinton, karşılaşmanın ikinci yarısında, 46. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Welinton, Süper Lig 'in 33. haftasında deplasmanda oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek.
Valerien Ismael'in, Welinton yerine Vida ve Montera'nun yanına Serdar Saatçı'yı koyması bekleniyor.