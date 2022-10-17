Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş , iki kez yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından Weghorst'un stadyumu sekerek terk ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'a Hollandalı golcüden kötü haber geldi. Ayrıca ilk yarı bitmeden sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal'ın durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta adele sakatlığı yaşayan Wout Weghorst ve Ghezzal, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Weghorst gol atarken 3 de asist yapmıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst’un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst’un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.