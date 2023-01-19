Vincent Aboubakar... Beşiktaş ’ta son 1 haftada herkesin beklediği isim... Wout Weghorst’un Manchester United’a transferi sonrasında transferi için girişim başlatılan başarılı oyuncu, kısa sürede ikna edilmişti.





2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlanan yıldız isim, yarım dönem için de 1,5 milyon Euro’yu kabul etti. Transferin tamamlanması için Al-Nassr’daki 2 milyon 250 bin Euro’luk alacağını tahsil edip ardından sözleşmesini feshetmesi beklenen Aboubakar, bu konuda Arap kulübüne baskı yapmaya devam ediyor.

Saatler içinde getirilecek

Dün menaceriyle soluğu bir kez daha Al-Nassr yetkililerinin yanında alan Aboubakar’ın, ayrılış sürecinin hızlanması için alacaklarının bir bölümünü bırakmayı kabul ettiği bildirildi. Tarafların yollarını ayırmasına an meselesi olarak bakılırken yönetim, fesihin resmiyet kazanması sonrasında özel uçağı Riyad’a gönderecek ve oyuncuyu saatler içinde İstanbul’a getirecek. Sonrasında tecrübeli forvetin Kayserispor’la oynanacak lig maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

'Abou'ya güveniyoruz'

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar transferi ile ilgili olarak dün Ankara’daki bir dernek organizasyonunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayrak, “Sona yaklaştık diyebilirim. Al Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz” ifadesini kullandı. Aboubakar’ın Beşiktaş’ta daha önce önemli işler yaptığını dile getiren Bayrak, “Beşiktaş’a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr’dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki” diye konuştu.

Gökmen Özcan



