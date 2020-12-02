Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmana yeni tip koronavirüs karantina süreci tamamlanan Domagoj Vida da katıldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, Adem Ljajic ile Kovid-19 karantina süreci süren Ajdin Hasic antrenmana katılmadı. Siyah-Beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Kondisyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yapan futbolcular, sonraki bölümde mini kale maç oynadı ve ardından günü yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.